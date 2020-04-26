Всего в регионе с начала эпидемии заболели 475 человек.
На территории Владимирской области на 26 апреля лабораторно подтверждено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Ведомство предоставило статистику.
11 случаев - в Петушинском районе,8 - в Гусь-Хрустальном, 8- в Ковровском районе, 7 - в Судогодском районе,6 - во Владимире, 3 - в Муромском районе,1 - в Собинском,1 - в Суздальском районе, 1 - Юрьев-Польском, 1 - в Александрове, 1- в Киржачском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 475 случаев заболевания.