Всего в регионе с начала эпидемии заболели 475 человек.

На территории Владимирской области на 26 апреля лабораторно подтверждено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Ведомство предоставило статистику.11 случаев - в Петушинском районе,8 - в Гусь-Хрустальном, 8- в Ковровском районе, 7 - в Судогодском районе,6 - во Владимире, 3 - в Муромском районе,1 - в Собинском,1 - в Суздальском районе, 1 - Юрьев-Польском, 1 - в Александрове, 1- в Киржачском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 475 случаев заболевания.