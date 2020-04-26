26.04.2020

2020-04-26 12:30:04

Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 26 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (11 сл. в Петушинском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Судогодском, 6 сл. во Владимире, 3 сл. в Муромском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. Юрьев-Польском, 1 сл. в Александрове, 1 сл. в Киржачском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 475 случаев заболевания (91 сл. в г. Петушинском, 64 сл. в г. Коврове, 61 сл. о. Муром, 58 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Александрове, 43 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Кольчугино, 27 сл. в Юрьев-Польском, 18 сл. в Судогодском, 15 сл. в Киржачском, 12 сл. в Собинском, 7 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Суздальском). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

С целью повышения доступности лабораторной диагностики и в связи с возросшей необходимостью на тестирование во Владимирской области увеличены объемы лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.