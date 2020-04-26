25 апреля - 75-летие встречи на Эльбе войск СССР и США. Это, конечно, наивысшая точка в наших отношениях; если не брать того, что именно Россия первой в мире признала независимость США.

25 апреля - 75-летие встречи на Эльбе войск СССР и США. Это, конечно, наивысшая точка в наших отношениях; если не брать того, что именно Россия первой в мире признала независимость США. В материале, который с Эльбы подготовил собкор ВГТРК в Германии Михаил Антонов, используются архивные фотографии, которые совсем недавно обнародовало Минобороны России.Идею встретиться именно на Эльбе первым выдвинул командующий союзников генерал Эйзенхауэр. Но, разумеется, никто не знал, когда и как это произойдет. Ожидание было велико. И доходило до курьезов. Во избежание дружественного огня на советскую технику наносилась горизонтальная белая полоса. И вот американский дозор докладывает в штаб о появлении танка с соответствующим опознавательным знаком. При ближайшем рассмотрении "танк" оказался бугром, поперек которого были натянуты бельевые веревки.Наконец, 25 апреля во втором часу дня американская разведгруппа лейтенанта Котцебу, вышедшая к Эльбе в районе городка Штреле, замечает на восточном берегу солдат в высоких сапогах и гимнастерках цвета хаки, на которых блестят награды. Это были разведчики 58-й гвардейской дивизии под командованием старшего лейтенанта Голобородько.У американцев — приказ установить визуальный контакт и доложить в штаб. Но они не вытерпели: немедленно переправились через реку — взрыв эмоций, братание. Но события нет, если оно не попало в СМИ. Лавры по большей части достались группе лейтенанта Робертсона, которая вышла к Эльбе позже, но которую сопровождали американские военкоры. Дозор Робертсона взял Торгау, как в последний месяцы войны американцы часто брали немецкие города, без боя.Но на берегу реки группа попала в переделку – все-таки красноармейцы привыкли к тому, что немцы отбиваются и устраивают засады. Заметив людей в военной форме на противоположном берегу Эльбы, русские открыли огонь. Тогда Робертсон нашел простыню, какие-то химикаты в местной аптеке и на скорую руку нарисовал американский флаг, которым стал размахивать из окна башни с темной крышей. Находчивость Робертсона командование оценило: его повысили в звании. Дважды. За одну неделю.В отряде Робертсона был советский летчик лейтенант Титов, освобожденный американцами из плена. Он кричал нашим, что тут свои. Посередине разрушенного моста — от него остался небольшой фрагмент — Робертсон пожал руку лейтенанту Сильвашко. Фронтовые корреспонденты запечатлели для истории этот момент."Отношения между Россией и США всегда была разнообразными. Но, несомненно, во времена Второй мировой войны мы были союзниками, мы общались по-дружески, у нас были общие цели, мы вместе побеждали нацистов. И с тех пор мне хочется думать, что отношения между людьми не изменились. Тогда они определялись чувством общей победы, которое не вписывалось в жесткие рамки воинских уставов", — отметил Фрэнк Кон — участник встречи на Эльбе.Идет плохо управляемый культурный и товарный обмен. По большей части на языке жестов."Сохранилось много фотографий, на которых видно, как американские и советские военные здесь праздновали встречу. Атмосфера была очень расслабленная: солдаты вне зависимости от национальности и языковых барьеров гуляли в обнимку по улицам Торгау. Сегодня бы сказали, что они устроили здесь вечеринку", — рассказала Биргит Весте, экскурсовод Музея Торгау.Американцы запомнились неуемным любопытством к большевикам и стремлением непременно обзавестись каким-нибудь сувениром. Русские раздают им звездочки с погон, пилоток и просто пуговицы от гимнастерок. Для командующего 12-й группой армий Брэдли маршал Конев оторвал от сердца своего донского скакуна. В качестве ответной подарка получил именной внедорожник."Это был автомобиль Willys, на котором было написано: "Командующему Первым Украинским фронтом от войск 12-й группы армии". Этот Willys долго у нас стоял в гараже. Я с детства помню этот автомобиль. Потом судьба его теряется, потому что это была государственная дача. Хотя на этом автомобиле я поездила, как только научилась водить", — вспоминает Наталия Конева, дочь маршала СССР И. С. Конева.Дух союзничества прожил много меньше, чем подаренный Willys. Собственно, уже в те апрельские дни на Эльбе братство по оружию объединяло только самих фронтовиков. Но политики на Западе, которым изначально очень хотелось встретиться с русскими где-нибудь восточнее Берлина, уже готовились к новой войне. Смерть президента Рузвельта, скончавшегося за две недели до встречи на Эльбе, ускорила раскол между союзниками."Разрабатывались различные планы, в том числе нападения уже на Красную Армию. Американцы после применения ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки стали разрабатывать ядерные удары по Советскому Союзу", — рассказал Михаил Мягков, директор Российского военно-исторического общества.Начиная с Потсдамской конференции 1945 года, отношения между Западом и СССР стремительно деградируют. Демилитаризованная и разделенная Германия превращается в передовую холодной войны.Через 16 с половиной лет после встречи на Эльбе войска маршала Конева снова окажутся лицом к лицу с бывшими союзниками. На этот раз это случиться в Берлине, на Фридрихштрассе. Американцы попытаются снести Берлинскую стену, но уткнуться в дула советских танков. Простоят так сутки и разъедутся. Это войдет в историю, как Берлинский кризис. И таких кризисов будет много. Это обычное состояние отношений Запада с Россией, что делает встречу на Эльбе особенно дорогим воспоминанием.