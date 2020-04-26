Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время. Причиной стала низкая заполняемость рейса.

Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время. Причиной стала низкая заполняемость рейса.Сообщивший об этом представитель российского Минкомсвязи пообещал, что дополнительная информация на этот счет будет опубликована позднее в Telegram-канале "Госуслуги: Пхукет-РФ".В минувшую пятницу, 24 апреля, самолет российской авиакомпании S7 Airlines доставил в Новосибирск 193 россиян, пожелавших покинуть Пхукет и вернуться на родину, пишет РИА Новости.В настоящее время, чтобы вылететь в Россию из-за границы, нужно заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета — один город прилета".