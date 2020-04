Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс выставили на благотворительный аукцион свои клюшки. В акции приняли участие российский форвард Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин.

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" выставили на благотворительный аукцион свои клюшки. В акции приняли участие российский форвард Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин.Все деньги, вырученные с аукциона, будут направлены в фонд World Central Kitchen для помощи с питанием людям, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.Families #StickTogether in times like this.Our players are auctioning off game-used sticks to support #ChefsForAmerica, which provides fresh, packaged meals for those most affected by COVID-19.Submit your bids and support our city. ➡️ https://t.co/BSLFosEl8i pic.twitter.com/e69eAC1WAz— New York Rangers (@NYRangers) April 25, 2020Стоит отметить, что ранее Панарин закупил 1500 масок для одной из больниц Нью-Йорка. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и легенда НХЛ Уэйн Гретцки собрали более 60 тысяч долларов на благотворительность, сыграв в видеоигру NHL 20.НХЛ, как и большинство спортивных лиг мира, приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Панарин в текущем сезоне принял участие в 69 играх, в которых набрал 95 очков – 32 шайбы и 63 передачи. В активе Шестеркина 12 матчей, десять из которых завершились победой "Рейнджерс".Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,9 миллиона человек, из которых 200 тысяч скончались.