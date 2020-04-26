26.04.2020

2020-04-26 09:50:02

За неделю клещи успели покусать уже более 30 жителей Владимирской области

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области с 11.03.2020г. начался еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями. По данным оперативного еженедельного мониторинга за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 38 человек по поводу присасывания клещей. Среди них 21 ребенок.

-11 сл. в Гороховецком районе

- 5 сл. в г. Владимире

- 4 сл. в Александровском районе

- 2 сл. в Вязниковском районе

- 4 в Гусь-Хрустальном районе

- 1 сл. в Киржачском районе

- 5 сл. в Ковровском районе

- 3 сл. в Кольчугинском районе

- 3 в Муромском районе

Лабораторно исследовано 17 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Управление Роспотребнадзора предупреждает о необходимости соблюдения мер индивидуальной противоклещевой защиты при посещении мест отдыха и «зеленых зон»: ношение светлой, однотонной одежды, плотно прилегающей к телу, с капюшоном, длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – акарицидные репелленты. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. Недопустимо садиться или ложиться на траву, т.к. клещи могут прицепиться к одежде и всегда ползут вверх; не следует заносить в помещения сорванные цветы и ветви. Рекомендуется периодически осматривать одежду (особенно швы, воротник), тело и волосы на наличие клещей, регулярно осматривать домашних животных после прогулок на природе; стоянки устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

В случае укуса (присасывания) клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для получения квалифицированной помощи по удалению клеща.

Если клещ был извлечен самостоятельно, необходимо его сохранить и в кратчайшие сроки (не позднее 4х суток) обратиться в медицинское учреждение, которое окажет пострадавшему необходимую медицинскую помощь.Своевременное исследование клеща при положительных результатах позволяет вовремя начать профилактику клещевых инфекций.