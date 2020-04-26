На фронте борьбы с коронавирусом продолжается совершенствование работы с тестами.

На фронте борьбы с коронавирусом продолжается совершенствование работы с тестами.Именно здесь выносят вердикт, кто болен, а кто здоров. Самое опасное место — так называемая грязная зона — находится за этой дверью. Доступ в лабораторию особо опасных инфекций ограничен, здесь даже дверь опечатана.Журналистов в саму лабораторию до этого не пускали. Режимное и потенциально опасное место. Исследования проб на COVID-19 здесь начали еще в январе. Теперь лаборатория работает круглосуточно. Каждый день — до 1000 новых исследований.Результаты больше не перепроверяют в новосибирском "Векторе". Теперь екатеринбургские специалисты подтверждают или опровергают результаты других уральских лабораторий."Статус референс-центра добавил дополнительные исследования — необходимо быстро подтвердить результаты, выданные в других лабораториях участников", — рассказала Ирина Чистякова, заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области.Только на базе Центра гигиены и эпидемиологии провели уже почти 30 000 исследований. Всего же в регионе число тестов приближается к 70 тысячам.К борьбе с коронавирусом подключаются и промышленные предприятия. "Уралвагонзавод" закупил для нижнетагильской лаборатории высокотехнологичный комплекс."Самое главное – "электронный мозги", которые позволят увеличить мощность по определению коронавируса на 200 исследований в сутки", — отметила Елена Ромашина, главный врач Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области.Здесь также вдвое увеличили команду специалистов. Работают по 12 часов.Информация из лаборатории — руководство к действию и для дезинфекторов. А это те люди, которые по факту зачищают территорию после того, как пациента с коронавирусом из дома отправили в больницу. Но как бы ни были герметичны защитные костюмы, еженедельно каждый сотрудник тестируются на коронавирус.Дальше эти пробы вновь отправляют в лабораторию — такой замкнутый круг, необходимый, чтобы разорвать цепочку распространения коронавируса.