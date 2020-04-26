Президент РФ Владимир Путин наградил ряд медицинских работников орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения, а также многолетний добросовестный труд. Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин наградил ряд медицинских работников орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения, а также многолетний добросовестный труд. Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.Так, заместитель главного врача Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Александр Рысев удостоен ордена Дружбы, а заведующий отделением Новгородской областной клинической больницы Рушан Сулиманов — знака отличия "За наставничество". Завотделением Алтайской краевой клинической больницы Дмитрий Долженко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Президент также присвоил 15 медикам почетное звание "Заслуженный врач России" и еще пяти медицинским работникам звание "Заслуженный работник здравоохранения".Кроме того, орденов, медалей и других наград удостоены работники сельскохозяйственной отрасли, дипломатические работники, представители рабочих профессий, силовых структур.