Она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора

Автоавария с участием четырех автомобилей произошла в субботу, 24 апреля, в областном центре.По предварительной информации регионального УМВД, в 15:45 на улице Дворянской водитель автомобиля «Лексус-РХ300», 1991 г.р., выехала на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, совершила столкновение с автомобилем «Рено-Логан». От удара «Лексус» отбросило на встречную полосу, где он совершил наезд на стоящие на запрещающий сигнал светофора «Тойоту-Камри» и автомо «Вортекс-Тинго».В результате ДТП пострадал водитель «Рено-Логан», он направлен на амбулаторное лечение.Всего за прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, 27 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 332 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 67 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.