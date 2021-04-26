В качестве взятки экс-начальник ОМВД по Александровскому району получил дорогой телефон. Как установил суд, бывший руководитель районной полиции получил взятку в значительном размере в

В качестве взятки экс-начальник ОМВД по Александровскому району получил дорогой телефон. Как установил суд, бывший руководитель районной полиции получил взятку в значительном размере в виде дорогого мобильного телефона. За такое преступление экс-полицейский осужден на 3 года и 3 месяца исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен оплатить штраф 479 900 рублей. В зале суда