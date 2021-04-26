Ситуация с коронавирусом в России внушает тревогу. Прирост заразившихся все еще держится на уровне восьми-девяти тысяч.

Ситуация с коронавирусом в России внушает тревогу. Прирост заразившихся все еще держится на уровне восьми-девяти тысяч.За минувший день в стране подтвердили 8 803 случая ковида. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 6 631 человек. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 356 пациентов.Лидером среди регионов по числу заразившихся в очередной раз стала Москва. По информации оперштаба, в городе за сутки выявили 2 687 случаев. В больницы доставили 892 человек. Жертвами COVID-19 стали 55 пациентов.Материал дополняется.