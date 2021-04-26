Сломалась у американской туристки машина посреди Грузии. Останавливает грузина и говорит:
- Подчини машину я тебе много баксов дам!
Грузин:
- Нэнадо мнэ баксов,
Американка:
- Я тебя с собой в Америку заберу!
Грузин:
- Нэнадо мнэ твоя Амэрика,
Американка:
- А давай я тебе дам?
Конечно же на этом и сошлись. Подчинил грузин машину, а потом оттарабанил американку так, что она чуть не умерла от оргазма. После действа американка говорит:
- Хочешь я заберу тебя в Америку, будешь иметь много денег, меня, новую машину, дом на берегу моря, у тебя будет всё!
Грузин:
- Слюшай нэ нужна мнэ твоя Амэрика, у мэня и так всё есть, жена, дэти, работа, дэньги, горы, я точно нэ поеду, может мой друг Гиви поедет?
Американка:
- Твой друг такой же любовник как и ты?
Грузин:
- Нэ з
еще анекдот!