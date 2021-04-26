Всероссийские субботники в преддверии Дня Победы. В их рамках наводят порядок на воинских мемориалах. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Идею поддержали в регионах. Во Владимире

Всероссийские субботники в преддверии Дня Победы. В их рамках наводят порядок на воинских мемориалах. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Идею поддержали в регионах. Во Владимире на субботник вышли председатель облпарламента, депутаты, cотрудники ЗакСобрания, а также добровольцы. Владимир Киселёв и его заместитель Роман Кавинов убирались на Князь-Владимирском кладбище. Там захоронены участники Великой Отечественной войны, фронтовики,