Её кандидатура - единственная.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов выдвинул на пост уполномоченного по правам ребёнка кандидатуру Юлии Раснянской. В середине мая комитет по образованию должен рассмотреть её и направить на утверждение омбудсмену по правам ребёнка при президенте РФ.Правом выдвигать соискателей обладают губернатор, областные парламентарии и фракции, а также региональная Общественная палата. При этом ни глава региона, ни ЛДПР, ни КПРФ, ни КПСС, ни «Справедливая Россия» не воспользовались этой возможностью.Напомним, что 26 апреля завершился срок полномочий Геннадия Прохорычева, который покинет пост после назначения преемника.Юлия Раснянская родилась в Меленках. Окончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности «История и английский язык», а также имеет диплом РАНХиГС. Воспитывает двоих детей. На данный момент Юлия Александровна является начальником отдела Заксобрания по взаимодействию с общественными организациями.