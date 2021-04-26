Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Суздальская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в магазине «Дикси», расположенном в Боголюбово, а также в двух «Магнитах» в сёлах Сновицы и Богослово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В торговых точках не обеспечена ширина эвакуационных выходов, а горючие вещества и материалы были расположены вблизи электрощита и пусковой аппаратуры. Склад и помещение для персонала не разделены противопожарной перегородкой. На двери эвакуационного выхода отсутствовал запор. Также сотрудники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты дыхания и зрения.В адрес руководителей внесены представления.В отношении виновных лиц надзорное ведомство возбудило дела об административных нарушениях.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.