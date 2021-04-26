Он будет соответствовать европейским стандартам, обещают его организаторы.

Он будет соответствовать европейским стандартам, обещают его организаторы. Что это значит, узнала Юлия Шувалова.- Вот он - готовый к строительству, приходу волонтеров приют "Дорога Добра".Это поле в Суздальском районе скоро станет домом для брошенных животных. Построить здесь приют для 110 собак и 50 кошек решили пятеро волонтеров, их хвостатые сейчас живут в приюте "Щенячий патруль". И там хватает место только для 10 собак, остальные животные на передержках. Участок площадью два гектара открывает новые возможности. Вот как выглядит дизайн-проект. Теплые вольеры, пруд, большая площадка для выгула и дрессировки собак, кошачья зона, веткабинет. И это еще не всё.Юлия Буйницкая, директор благотворительного фонда помощи брошенным животным "Дорога добра":- У нас идея какая... приют, в который смогут приезжать люди семьями на выходные. У нас будет специальная зона для гостей с беседкой. Они могут брать собачку, идти гулять. В беседке чай или кофе попить, когда проголодались. Это должно быть место, где будут получать удовольствие все. И собаки, и волонтеры, и гости.Приют "Дорога Добра" будет находиться в 16 километрах от Владимира, вблизи деревни Нежитино. Здесь экологически чистое место и рядом лес. А главное, рассказывают волонтеры, рядом нет соседей, а это значит, что лай собак не будет никому мешать. Сейчас идет подготовительный этап - обрабатывают участок от клещей.Наталья Прямицына, волонтер:- А дальше ставить заборы, нанимать людей, может кто поможет руками... просить будем, может кто умеет, приедет. Сначала одну часть загородим, чтобы привести из другого приюта наших собак, потом дальше будем отстраиваться по мере возможности.Сейчас благотворительному фонду "Дорога Добра" нужны стройматерилы, ведра, кастрюли, корма для животных, ошейники и поводки. Помочь фонду можно и финансово.Реквизиты для перечисления средств:БФ "ДОРОГА ДОБРА"🔻 ИНН: 3329099528🔻 Расчетный счет: 40701810410000000154🔻 Банк: ПАО Сбербанк🔻 Корр. счет: 30101810000000000602🔻 БИК: 041708602Первыми в новый дом переедут обитатели "Щенячьего патруля".Наталья Прямицына, волонтер:- Мы забираем наших, которые по нашей ответственностью. Где-то 8-10 собак. Остальные остаются здесь с другим коллективом, которые не уезжает с нами.А вместе с собаками переедут и 8 кошек из деревни Лучки Юрьев-Польского района. Их хозяйка - Галина Степановна. Ей 83 года, всю жизнь она проработала на заводе, а сейчас живет на пенсию. И содержать 8 кошек в деревенском доме стало непросто. Решила пристроить в добрые руки. Пока кошки на передержки у волонтера Натальи.- Очень ласковые кошечки. Кисуня! Наташа сделала им такие полочки, так что они крутые кисы.По словам активистов, "Дорога Добра" будет не просто приютом, а настоящим социальным центром, где каждому питомцу будут рады и окажут помощь! Заселяться первые хвостатые постояльцы уже в конце мая. К этому времени уже успеют построить вольеры и обустроить прогулочную зону.Юлия Шувалова, Семен Карпов, Андрей Синягин "Вести Владимир"