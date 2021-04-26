Они будут ходить по субботам и воскресеньям.

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» информирует, что с 1 мая на Владимирском направлении по субботам и воскресеньям назначаются следующие пригородные поезда:Поезд № 6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30.Поезд № 6409 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 13:30 и прибывать на конечную станцию в 14:40.Кроме того, по техническим причинам с 30 апреля до 11 мая изменяется расписание пригородного поезда на Муромском направлении: поезд № 6060 сообщением Вековка – Муром будет отправляться на 5 минут позже в 5:00 и прибывать на конечную станцию на 2 минуты позже в 6:33.