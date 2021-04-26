Партия Единая Россия активно занялась реализацией задач, которые поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Партия "Единая Россия" активно занялась реализацией задач, которые поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию."Единая Россия", Министерство труда и социальной защиты, а также Правительство РФ внесли в Государственную Думу несколько инициатив, о которых говорил Владимир Путин 21 апреля, обращаясь к парламенту. Законопроекты могут быть приняты уже в мае этого года.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что эти инициативы являются социально значимыми. Так, в Госдуме обсудят полную оплату больничных листов независимо от трудового стажа для родителей, воспитывающих детей до семи лет; выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; ежемесячные пособия на детей от восьми до 16 лет.Члены "Единой Россия" и Правительства посчитали, что инициатива о полной оплате больничного родителям дошкольников поможет 1,5 миллиона граждан, а ежемесячное пособие назначат на 360 тысяч детей. Также в этом году выплаты (6350 рублей) смогут получить около 630 тысяч беременных женщин."Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях", – сказал Турчак.Напомним, ранее о внесении в Госдуму законопроектов в рамках послания президента спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он сообщал, когда законодательные инициативы будут реализованы и кому положены выплаты.