Политолог Андрей Егоров высказался об анонсированном декрете президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Политолог Андрей Егоров высказался об анонсированном декрете президента Белоруссии Александра Лукашенко.Глава республики заявил, что "один из важнейших" документов будет принят уже в самое ближайшее время. В нем закрепят возможность передачи власти в руки Совета безопасности на случай гибели президента.Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что декрет противоречит Конституции. По его мнению, в будущем это приведет к большим проблемам – возникновения двоевластия в стране. С одной стороны будет премьер-министр, а с другой – члены Совбеза Белоруссии.Политолог обратил внимание, что Лукашенко пытается превратить режим из персоналистского в военный. Егоров уверен: все, что предлагает глава страны, – нежизнеспособно. "Это еще один шаг к краху системы, стабильности он не обеспечивает", – уточнил он.Эксперт не исключил, что у некоторых членов Совбеза могут возникнуть мысли о насильственном захвате власти. В комментарии Thinktanks.by Егоров отметил, что при предлагаемой модели Александра Лукашенко напрашивается появление заговорщиков в военно-номенклатурной среде.Информация о том, что , появилась 17 апреля. По версии спецслужб, злоумышленники собирались устроить переворот в Минске, захватить теле– и радиоцентры и заблокировать лояльные Александру Лукашенко подразделения внутренних войск и ОМОНа.