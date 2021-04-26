«Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности за I квартал 2021 года.

«Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности за I квартал 2021 года.В 1 квартале 2021 года «Энергосбыт Волга» зафиксировал рекордное увеличение потребление электроэнергии во Владимирской области. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке составил 1021 млн кВт*ч, что на 7,6 % выше, чем в тот же период в 2020 году. Необходимо отметить, что изменения данного показателя, как правило, происходят в границах одного процента.Увеличение потребления электроэнергии обусловлено климатическим фактором: средняя температура воздуха в 1 квартале 2020 года составила +1,2°C, в 1 квартале 2021 года опустилась до -5,9°C. Также в регионе продолжается кампания по вводу в эксплуатацию сетевой организацией приборов учета «Фобос», что приводит к более точному и своевременному отражению показаний расхода электроэнергии и, соответственно, росту полезного отпуска по категории потребителей «Население».За отчётный период на розничном рынке Владимирской области доля ООО «ЭСВ» составила 54,36%, что на 4,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевым фактором, повлиявшим на снижение, стал выход на ОРЭМ двух крупных промышленных потребителей. При этом доля рынка на территории РФ показала рост и составила 0,34%.Увеличение количества потребителей за отчётный период связано с расторжением жителями договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком электроэнергии. С начала года заметно возросло число пользователей дистанционных сервисов компании: с момента запуска мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» скачали на свои гаджеты свыше 18 тыс. клиентов.Напомним, для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами: «, формой «» на сайте компании или мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга». Приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции личного кабинета. Кроме того, пользователи мобильного сервиса могут получать push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Например, о периоде передачи показаний приборов учёта либо о необходимости погасить задолженность во избежание штрафных санкций за просрочку платежа.В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи. «Энергосбыт Волга» напоминает клиентам о необходимости использования при этом защитных средств.