Начальника управления Министерства внутренних дел по Омску полковника Евгения Быкова арестовали в рамках дела о вымогательстве взятки, передает . По версии следствия, он совместно со ..

Начальника управления Министерства внутренних дел по Омску полковника Евгения Быкова арестовали в рамках дела о вымогательстве взятки, передает . По версии следствия, он совместно со своими подчиненными требовал местного предпринимателя три с половиной миллиона рулей за "покровительство". Деньги им передавал посредник.