Его снимки - настоящая фотолетопись древнего Суздаля.

Его снимки - настоящая "фотолетопись" древнего Суздаля. Храмы, виды с валов, галерея портретов земляков. В этом году - 165 лет со дня рождения знаменитого мастера фотографии - Александра Соболева. О его судьбе - в репортаже Марии Платанюк.Суздаль начала двадцатого столетия мы видим его глазами. В объективе "фотолетописца" Александра Соболева - любимый город и его жители. Бесценные свидетельства истории - в чёрно-белых кадрах. Памятники архитектуры, земляки разных профессий, видовые снимки. На новой выставке в суздальском кремле - и фототехника из ателье Александра Алексеевича, и его личные вещи. К примеру, карандаши и грифели для ретуши негативов. Всё вместе - люди, судьбы, эпоха.Илона Бахметова, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это негативы на стекле, которые покрыты специальным составом. Фотоэмульсией на основе серебра. И они хранятся, можно сказать, вечно, такие фотонегативы. Экспонат достаточно редкий».Большая часть негативов погибла в пожаре, рассказывает Илона Бахметова. Эти экспонаты для выставки музею предоставили потомки Соболева, хранители его наследия. Карманные часы с заводным ключом. Изначально Соболев был часовым мастером. "В люди" его отправили в 14 лет. В Москву - учиться юный Саша Соболев добирался пешком. Родители будущего суздальского мэтра фотографии были крепостными. Мать - горничная. Отец - конюх. Здесь, в витрине - и свидетельство 1892 года - за подписью вице-губернатора. Разрешение "суздальскому мещанину Александру Соболеву "открыть в городе фотографию".Это сейчас фотография кажется обыденным явлением. А вот ещё век назад каждый снимок становился событием. Александр Алексеевич Соболев считается основателем фотографии в Суздале. Но изначально фотоделом увлёкся его сын- Александр Александрович. Позже он открыл своё фотоателье в Шуе, а вот Соболев-отец фактически остался единственным фотографом в древнем городе на Каменке.Алла Зайкова, директор филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, рассказ об Александре Соболеве начинает с улицы Пожарского. Бывшей Скучилихи. Сюда, на Скучилиху, в 1868-ом, и перебралась семья будущего фотолетописца.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Здесь как раз располагался их дом. Первый в городе Суздале. Переселяются они из гавриловпосадской - недалеко они были - деревня Брылы и из села Гончарово. Оттуда они переселяются сюда».А это уже улица Старая. Совсем рядом Торговая площадь, ряды. Виден кремль. На улице Старой больше полувека жила большая семья Соболевых. Дом, к сожалению, не сохранился. Сгорел в 1937-ом. Александр Алексеевич известен как глава большого семейства. 11 детей! Женат был дважды. Первая супруга умерла. Сыновья Соболева продолжили "профессиональную династию".Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Дом был сначала поменьше, потом он был надстроен, фотоателье было сзади. И справа от дома. С большой верандой. Потом было перестроено даже с такой стеклянной кровлей. Чтобы было много света. И здесь работали многочисленные фотографы Соболевы».Фамилия Соболевых - гордость и память Суздаля - всегда была "знаком качества". Соболевы освещали важнейшие события в жизни губернии и страны. В том числе торжества в честь трехсотлетия династии Романовых.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Когда в 1913 году приезжал Николай Второй, то всего 3 фотографа получили аккредитацию, чтобы снимать визит царской семьи. В том числе и фотограф Александр Александрович Соболев».Церкви и их интерьеры, городская застройка. Исследователи предполагают, что по большей части видовую съёмку вели Соболевы- младшие. Александру Алексеевичу в то время уже за 50, а потому с тяжёлой техникой подниматься на валы и колокольни было непросто. Но он запечатлел целые поколения жителей города. В его снимках - отпечаток времени.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Суздальская Дума в полном составе, общественное управление. Начало второго десятилетия двадцатого века. Женщины-суздалянки собирают посылки на фронт, во время Первой Мировой войны. Всё это нам осталось от Александра Алексеевича Соболева».Оценить "соболевский" взгляд на Суздаль можно на выставке "Два Соболева". Её посвятили фотографу Александру Соболеву и доктору искусствоведения Николаю Соболеву. К Суздалю они относились с одинаковым почтением и восхищением. Сегодня наследие Соболева бережно хранит и его правнук - Сергей Логинов. Эта "черно-белая" летопись - посвящение и утратам. Одна из них - знаменитый Троицкий собор. Взорванный в 30-ые. И сохранился он только на этом фото. Сделанном до 1901-ого. Так что эта летопись - ещё и напоминание об уроках истории.Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"