24 апреля во Владимире прошёл второй общегородской субботник. Первый субботник состоялся 17 апреля.

24 апреля во Владимире прошёл второй общегородской субботник. Первый субботник состоялся 17 апреля.По данным штаба субботника, с желанием привести в порядок родной город вышли более 5 тыс. владимирцев, в том числе коллективы учреждений и организаций, сотрудники городской и районных администраций, депутаты горсовета, волонтёры общественных организаций. Многочисленные субботники, которые организовали управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и жителями, прошли и во дворах домов.Глава города Владимира Андрей Шохин провёл утреннюю оперативку прямо на одном из участков большой уборки - в сквере на Никитском бульваре. Начальник управления ЖКХ Алексей Шумник доложил, что на субботник пришли представители более 300 предприятий и организаций. Как и в будни, на улицах работают бригады ручной уборки и специализированная техника муниципальных предприятий «Центр управления городскими дорогами» и «Благоустройство».В 9.00 на уборку Никитского сквера вышли работники двух прокуратур - областной и городской. Андрей Шохин сказал, что за традиционную для города Владимира чистоту, разумеется, отвечают коммунальные службы, но благодаря помощи жителей город приведут в порядок быстрее. Поблагодарив всех горожан - участников апрельского месячника по благоустройству и санитарной очистке города, глава города заметил, что после непростой зимы волонтёры трудятся с позитивным весенним настроением, и нет сомнений, что к майским праздникам все запланированные работы выполнят.Поддержав главу, прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин сказал, что прокуроры взяли над Никитским сквером неофициальное «шефство», и ни один субботник здесь не обходится без их участия. Подытоживая, Игорь Пантюшин сказал, что город Владимир - общий дом для всех жителей, а свой дом надо содержать в чистоте и порядке. И прокуроры в этом всегда помогут.В целом за субботний день собрали и вывезли из города примерно 500 тонн опавших веток, уличного смёта и прочего хлама. При этом немало трудовых коллективов и жителей убирали закреплённые территории и дворы накануне, в минувшую пятницу.