В онлайн-кинотеатре KION компании МТС вышла Афера – необычный сериал, во вселенной которого коронавирус полностью побежден. Однако в деревне Сосновка, в которой происходит основное действие, отношение к этой победе двоякое. Разбираемся, как устроен мир сериала и откуда растут его ноги.

В онлайн-кинотеатре KION компании МТС вышла "Афера" – необычный сериал, во вселеннойкоторого коронавирус полностью побежден. Однако в деревне Сосновка, в которойпроисходит основное действие, отношение к этой победе двоякое. Разбираемся, какустроен мир сериала и откуда растут его ноги.В центре событий — российская глубинка со всемисопутствующими ей элементами: Покосившиеся дома, туалеты на улице, растяжка сЛениным в обветшалом доме культуры. Коронавирус побежден, режим самоизоляцииможно отменять. В связи с этим жители поселения собираются на собрание. Главадеревни отчитывается, что в период локдауна не было никакой преступности — всепоказатели снизились буквально на 100%, участковый подтверждает.Оказывается, опытным путем доказали, что вестниками всех бедв Сосновке раньше были братья Поповы — маргинальная ячейка деревенского сообщества,живущая на заимке. По удивительному стечению обстоятельств именно Поповы насобрании отсутствуют. Получается, это единственная семья на деревне, которая нев курсе, что самоизоляция подошла к концу. Ушлый глава поселения предлагаетжителям организовать масштабную аферу: не сообщать им, что карантину конец, авзамен жить полной жизнью, без страхов и опасений.Съемки проходили в нескольких деревнях Калужской области.Выбирали локацию довольно оперативно."Съемки проходили ровно месяц, у насбыло 18 съемочных смен. Калужская область — классическая средняя полоса России,там очень красивая местность, у деревень очень интересная визуальная фактура.Нам очень повезло с погодой и с тем, что мы успели все снять до наступлениясерьезных холодов", — рассказал режиссер Михаил Старчак.У постановщика за плечами хиты ТНТ "СашаТаня", "Зайцев+1" и "Полярный", так что в подходе к производству нового сериласомневаться не приходится. Например, поиск необходимой для съемок деревни былсопряжен с важным режиссерским замыслом. "У нас были определенныедраматургические требования к локации. Заимка, например, должна была находитсяна отдалении от деревни — это важная деталь сюжета. Поэтому нашемулокейшн-менеджеру была поставлена задача — найти деревню, где будет либо некийхолмистый участок, либо дом на отдалении от основного поселка", — пояснилСтарчак.Главные роли братьев Поповых в "Афере" исполнилиДанила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков. К съемкам все они подошлиосновательно, начиная буквально с внешнего вида. По замыслу авторов Поповы всериале рыжие, а натурально рыжим из актеров является лишь Гайдуков. Сложнеевсего пришлось Даниле Стеклову."Он, к сожалению, не мог краситься — унего были съемки в других проектах. Тогда мы придумали, что он в кадре будетвсе время в шапке, из-под которой торчат рыжие волосы. Его персонаж, младший изПоповых — обаятельный, яркий, лирический герой, которого хочется обнять илюбить", — рассказал режиссер.Александр Волохов, исполнивший роль среднего брата Попова,кстати без проблем в рыжий покрасился. Но его настиг иной казус, имя которому…сыр. "Среди нас бегало очень много коз. В одну из смен мы объелись оченьвкусного сыра, но последующие съемки прошли уже в другом месте — больше на тойлокации мы не работали", — вспомнил Волохов. По словам актера, в случайномразговоре с костюмерами на площадке они выяснили, что сыр этот козий с местнойфермы, которая находилась недалеко от заимки. По слухам, этот сыр дажеэкспортируют за границу!Помимо внешних перевоплощений, на съемках было немало курьезныхмоментов. Однажды накрылось средство передвижения, с которым предстояло отснятьряд сцен в другие съемочные дни. "Квадроцикл, на котором катается один изперсонажей "Аферы", лишился двух колес при въезде на гору. Это былабольшая проблема, потому что квадроцикл был нужен нам для съемок и дальше.Реквизиторам пришлось оперативно его чинить", — объяснил Михаил Старчак.Чуть меньше на съемочной площадке "везло" и АртемуГайдукову — старшему брату семьи Поповых. Во-первых, ему всегда нужно было бытьв образе. "Основную задачу, которую Миша передо мной ставил — не растерятьобраз чувака, который в любой момент может дать кому-то звездюлей, — пояснилГайдуков. — Это было самым сложным, потому что я, конечно, не настолькоагрессивен, как мой персонаж в сериале". Во-вторых, несмотря на погоду воктябре прошлого года, с которой съемочной группе в целом повезло, смены сучастием Гайдукова не раз приходились на холодную пору. "Когда мы тольконачали съемки, была "золотая осень" — жара, погода офигенная. Но в день,когда снимали эпизод, где я должен был появится в кадре полураздетый, как назлобыло холодно и шел проливной дождь. Вот это подстава, конечно", — вспомнилактер с грустью.Не меньше приключений выпало на долю Сергея Степина,исполнившего в "Афере" роль главы деревни. Как пояснил артист, его водно морозное утро отправили… лежать в луже. "Однажды мы прибыли насъемочную площадку, и Михаил Старчак, взяв меня за руку, подвел к небольшойлужице. На дворе стоял легкий мороз, была середина октября. Режиссер говорит: "Сереж,ты сейчас ложишься в эту лужицу, а мы тебя из пожарного шланга поливаем водой",представляете? Это было в 6 утра!", — пояснил Степин. По словам актера,костюмеры, конечно, заботились о нем. "Говорят мне: "Вы ложитесь втом, в чем есть, а мы вас потом переоденем". Я в костюме, утепленный,ложусь в лужу. Мне, конечно, это очень запомнилось", — рассказал Степин.Режиссер Михаил Старчак отмечает, что одной из центральнойлинией сюжета "Аферы" будет любовь. По его мнению, "этоединственное, о чем можно снимать кино и сериалы"."Тема любви крайневажна, у нас она ключевая. Любовь дергает за все ниточки, причем не только любовьмальчика к девочке, но и сыновей к матери, и председателя деревни к деньгам",— пояснил Старчак. По мнению режиссера, главным вектором "Аферы"является легкость: "Это легкая, простая история. В ней очень многоосеннего тепла, любви и красоты. В нашем мире там мало любви, что хочетсянаслаждаться ее новыми формами и образами".