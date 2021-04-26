В онлайн-кинотеатре KION компании МТС вышла Афера – необычный сериал, во вселенной
которого коронавирус полностью побежден. Однако в деревне Сосновка, в которой
происходит основное действие, отношение к этой победе двоякое. Разбираемся, как
устроен мир сериала и откуда растут его ноги.
В онлайн-кинотеатре KION компании МТС вышла "Афера" – необычный сериал, во вселенной
которого коронавирус полностью побежден. Однако в деревне Сосновка, в которой
происходит основное действие, отношение к этой победе двоякое. Разбираемся, как
устроен мир сериала и откуда растут его ноги.
В центре событий — российская глубинка со всеми
сопутствующими ей элементами: Покосившиеся дома, туалеты на улице, растяжка с
Лениным в обветшалом доме культуры. Коронавирус побежден, режим самоизоляции
можно отменять. В связи с этим жители поселения собираются на собрание. Глава
деревни отчитывается, что в период локдауна не было никакой преступности — все
показатели снизились буквально на 100%, участковый подтверждает.
Оказывается, опытным путем доказали, что вестниками всех бед
в Сосновке раньше были братья Поповы — маргинальная ячейка деревенского сообщества,
живущая на заимке. По удивительному стечению обстоятельств именно Поповы на
собрании отсутствуют. Получается, это единственная семья на деревне, которая не
в курсе, что самоизоляция подошла к концу. Ушлый глава поселения предлагает
жителям организовать масштабную аферу: не сообщать им, что карантину конец, а
взамен жить полной жизнью, без страхов и опасений.
Съемки проходили в нескольких деревнях Калужской области.
Выбирали локацию довольно оперативно.
"Съемки проходили ровно месяц, у нас
было 18 съемочных смен. Калужская область — классическая средняя полоса России,
там очень красивая местность, у деревень очень интересная визуальная фактура.
Нам очень повезло с погодой и с тем, что мы успели все снять до наступления
серьезных холодов", — рассказал режиссер Михаил Старчак.
У постановщика за плечами хиты ТНТ "СашаТаня", "Зайцев
+1" и "Полярный", так что в подходе к производству нового серила
сомневаться не приходится. Например, поиск необходимой для съемок деревни был
сопряжен с важным режиссерским замыслом. "У нас были определенные
драматургические требования к локации. Заимка, например, должна была находится
на отдалении от деревни — это важная деталь сюжета. Поэтому нашему
локейшн-менеджеру была поставлена задача — найти деревню, где будет либо некий
холмистый участок, либо дом на отдалении от основного поселка", — пояснил
Старчак.
Главные роли братьев Поповых в "Афере" исполнили
Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков. К съемкам все они подошли
основательно, начиная буквально с внешнего вида. По замыслу авторов Поповы в
сериале рыжие, а натурально рыжим из актеров является лишь Гайдуков. Сложнее
всего пришлось Даниле Стеклову.
"Он, к сожалению, не мог краситься — у
него были съемки в других проектах. Тогда мы придумали, что он в кадре будет
все время в шапке, из-под которой торчат рыжие волосы. Его персонаж, младший из
Поповых — обаятельный, яркий, лирический герой, которого хочется обнять и
любить", — рассказал режиссер.
Александр Волохов, исполнивший роль среднего брата Попова,
кстати без проблем в рыжий покрасился. Но его настиг иной казус, имя которому…
сыр. "Среди нас бегало очень много коз. В одну из смен мы объелись очень
вкусного сыра, но последующие съемки прошли уже в другом месте — больше на той
локации мы не работали", — вспомнил Волохов. По словам актера, в случайном
разговоре с костюмерами на площадке они выяснили, что сыр этот козий с местной
фермы, которая находилась недалеко от заимки. По слухам, этот сыр даже
экспортируют за границу!
Помимо внешних перевоплощений, на съемках было немало курьезных
моментов. Однажды накрылось средство передвижения, с которым предстояло отснять
ряд сцен в другие съемочные дни. "Квадроцикл, на котором катается один из
персонажей "Аферы", лишился двух колес при въезде на гору. Это была
большая проблема, потому что квадроцикл был нужен нам для съемок и дальше.
Реквизиторам пришлось оперативно его чинить", — объяснил Михаил Старчак.
Чуть меньше на съемочной площадке "везло" и Артему
Гайдукову — старшему брату семьи Поповых. Во-первых, ему всегда нужно было быть
в образе. "Основную задачу, которую Миша передо мной ставил — не растерять
образ чувака, который в любой момент может дать кому-то звездюлей, — пояснил
Гайдуков. — Это было самым сложным, потому что я, конечно, не настолько
агрессивен, как мой персонаж в сериале". Во-вторых, несмотря на погоду в
октябре прошлого года, с которой съемочной группе в целом повезло, смены с
участием Гайдукова не раз приходились на холодную пору. "Когда мы только
начали съемки, была "золотая осень" — жара, погода офигенная. Но в день,
когда снимали эпизод, где я должен был появится в кадре полураздетый, как назло
было холодно и шел проливной дождь. Вот это подстава, конечно", — вспомнил
актер с грустью.
Не меньше приключений выпало на долю Сергея Степина,
исполнившего в "Афере" роль главы деревни. Как пояснил артист, его в
одно морозное утро отправили… лежать в луже. "Однажды мы прибыли на
съемочную площадку, и Михаил Старчак, взяв меня за руку, подвел к небольшой
лужице. На дворе стоял легкий мороз, была середина октября. Режиссер говорит: "Сереж,
ты сейчас ложишься в эту лужицу, а мы тебя из пожарного шланга поливаем водой",
представляете? Это было в 6 утра!", — пояснил Степин. По словам актера,
костюмеры, конечно, заботились о нем. "Говорят мне: "Вы ложитесь в
том, в чем есть, а мы вас потом переоденем". Я в костюме, утепленный,
ложусь в лужу. Мне, конечно, это очень запомнилось", — рассказал Степин.
Режиссер Михаил Старчак отмечает, что одной из центральной
линией сюжета "Аферы" будет любовь. По его мнению, "это
единственное, о чем можно снимать кино и сериалы".
"Тема любви крайне
важна, у нас она ключевая. Любовь дергает за все ниточки, причем не только любовь
мальчика к девочке, но и сыновей к матери, и председателя деревни к деньгам",
— пояснил Старчак. По мнению режиссера, главным вектором "Аферы"
является легкость: "Это легкая, простая история. В ней очень много
осеннего тепла, любви и красоты. В нашем мире там мало любви, что хочется
наслаждаться ее новыми формами и образами".