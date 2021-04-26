На ребёнке зафиксированы следы побоев.

Мать семиклассника, который с директором школы в Юрьев-Польском, написала заявление в полицию. После инцидента женщина взяла ребёнка и отправилась в травмпункт снимать побои.С её слов, сына в классе дразнили и обзывали, а он, как мог, защищался. В очередной конфликт со сверстниками в коридоре школы вмешалась директриса.«Она схватила его, ребёнок вырывался, кинул чашку. Директор держала его за руки выше локтей и отвела их за спину. Дальше повела в соседний кабинет. Сын вырывался, пытался освободиться. На следующий день он хотел извиниться за своё поведение. Однако, она была слишком занята, и мой ребёнок так и не дождался, когда она освободится», - рассказала свою версию произошедшего мама подростка.Как известно, на педсовете предложили перевести буйного школьника на домашнее обучение. Родители, разумеется, не поддерживают такую идею.«Я написала заявление на директора. Мы сняли побои», - подчеркнула мама.Добавим, что администрация школы комментировать произошедшее.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.