На ребёнке зафиксированы следы побоев.
Мать семиклассника, который с директором школы в Юрьев-Польском, написала заявление в полицию. После инцидента женщина взяла ребёнка и отправилась в травмпункт снимать побои.
С её слов, сына в классе дразнили и обзывали, а он, как мог, защищался. В очередной конфликт со сверстниками в коридоре школы вмешалась директриса.
«Она схватила его, ребёнок вырывался, кинул чашку. Директор держала его за руки выше локтей и отвела их за спину. Дальше повела в соседний кабинет. Сын вырывался, пытался освободиться. На следующий день он хотел извиниться за своё поведение. Однако, она была слишком занята, и мой ребёнок так и не дождался, когда она освободится», - рассказала свою версию произошедшего мама подростка.
Как известно, на педсовете предложили перевести буйного школьника на домашнее обучение. Родители, разумеется, не поддерживают такую идею.
«Я написала заявление на директора. Мы сняли побои», - подчеркнула мама.
Добавим, что администрация школы комментировать произошедшее.
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