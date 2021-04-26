Полицейские, понимая, что огонь распространяется с большой скоростью, оперативно приняли решение проникнуть в квартиру и потушить пожар...

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по району Марьина Роща г. Москвы благодаря проявленной смелости и решительности потушили пожар в одной из квартир, не допустив жертв среди жителей дома.В ходе несения службы двое оперуполномоченных уголовного розыска заметили задымление со стороны улицы Сущевский Вал. Незамедлительно прибыв на место, они увидели, что с балкона квартиры на 4-м этаже вырываются клубы черного дыма и пламя. Доложив о ситуации в дежурную часть, оперативники поднялись на этаж возгорания и принялись выводить людей из соседних квартир.Оказалось, что жильцов горящей квартиры не было дома. Полицейские, понимая, что огонь распространяется с большой скоростью, оперативно приняли решение проникнуть в квартиру и потушить пожар. Справиться с огнем удалось через несколько минут, полицейские потушили очаг возгорания водой самостоятельно, до приезда пожарного расчета. По предварительным данным, возгорание произошло от непотушенного окурка, брошенного сверху.Хозяева квартиры, в которой произошло возгорание, а также жильцы дома поблагодарили сотрудников полиции за то, что они своими действиями не дали распространиться огню и помогли избежать необратимых последствий.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29