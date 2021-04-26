В городской мэрии напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД всеми его участниками, а водителям рекомендуют заблаговременно выбрать пути объезда.

Во Владимире из-за работ по монтажу кабеля уличного освещения ограничат движение на двух участках дорог - на улице Верхняя Дуброва в районе дома №1, а также на Студёной горе возле дома № 1А, в котором расположен Храм Архангела Михаила. Ограничения запланированы на 27 апреля с 10:00 до 11:00. Об этом сообщили в МКУ «Благоустройство».В городской мэрии напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД всеми его участниками, а водителям рекомендуют заблаговременно выбрать пути объезда.