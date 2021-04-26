В первом квартале текущего года объем пенсионных взносов, перечисленных клиентами ВТБ Пенсионный фонд на свои счета через сервис НПО-Онлайн, вырос в более чем в 4 раза по сравнению с ..

В первом квартале текущего года объем пенсионных взносов, перечисленных клиентами ВТБ Пенсионный фонд на свои счета через сервис НПО-Онлайн, вырос в более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысил 30 млн рублей. Количество взносов выросло в 2,5 раза и превысило 2,5 тысячи. Объем автоплатежей за тот же период увеличился на 114%.«Цифровизация – это та реальность, которая уже наступила. Мы видим, как меняются наши клиенты: рынок «молодеет», и к нам приходит всё больше людей в возрасте от 30 лет. Это активные и современные люди, которые предпочитают онлайн-каналы для взаимодействия с фондом. НПФ ВТБ делает всё возможное, чтобы предоставить им тот уровень сервиса, который они от нас ждут. Переход на «цифру» – одна из приоритетных задач в стратегии нашего развития», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.ВТБ Пенсионный фонд запустил сервис «НПО-Онлайн» в 2016 году. На сегодняшний день в нём доступны все функции для комфортного взаимодействия с фондом – от расчета размера негосударственной пенсии до заключения договора по негосударственному пенсионному обеспечению и уплате взносов онлайн. Для оформления онлайн-взноса клиентам НПФ ВТБ необходимо зайти на сайт фонда и, пройдя необходимую идентификацию, осуществить платеж.Программы негосударственного пенсионного обеспечения позволяют самостоятельно сформировать дополнительную пенсию, которая является полноценным дополнением государственной пенсии. Программы НПО также имеют ряд преимуществ перед предлагаемыми сегодня на рынке способами долгосрочного формирования капитала, например, сохранность вложений и налоговые льготы.По состоянию на 31 декабря 2020 года активы НПФ ВТБ превышают 280 млрд рублей. Накопленная доходность, распределенная фондом на счета клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению за последние 5 лет (2016-2020гг.), составила 41,24%, что соответствует средней ежегодной доходности в размере 7,15%. В 2020 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» в восьмой раз подряд подтвержден рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд. Национальное рейтинговое агентство также в 2020 году присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.