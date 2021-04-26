Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала голосование по поправкам к Конституции главным испытанием избирательной системы.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала голосование по поправкам к Конституции главным испытанием избирательной системы.Элла Памфилова встретилась с Владимиром Путиным в понедельник, 26 апреля. Глава ЦИК сообщила российскому лидеру, что россияне стали больше доверять выборам и избирательной системе. Мол, нужно работать каждый день, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало.По словам Памфиловой, избирательная система в России является открытой, прозрачной, доступной и удобной. Она активно развивается и чутко реагирует на запросы граждан, отметила глава ЦИК. Также Элла Александровна рассказала, что в прошлом году система выдержала главное испытание – голосование по поправкам к Конституции.Беседуя с президентом, Памфилова призналась, что было очень много желающих дискредитировать голосование, которое проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Избирательная комиссия работала в непростых условиях, на ее членов оказывалось давление, сообщила Элла Александровна.Напомним, Элла Памфилова в марте 2021 года. За нее проголосовали 14 человек, за ее оппонента Александра Курдюмова – один. Тогда она поблагодарила всех за поддержку и выразила уверенность, что обновленный ЦИК будет работать как единая команда.