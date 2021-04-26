Фигурант попросил телефон у прохожего под предлогом совершения звонка и, не вернув гаджет, скрылся.

Следственным Управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В конце октября прошлого года в полицию обратился мужчина, сообщивший о хищении принадлежащего ему телефона. Потерпевший рассказал, что на улице к нему обратился незнакомец, попросивший телефон для срочного звонка. Потерпевший отозвался на просьбу, а когда отвлекся, мужчина скрылся в неизвестном направлении, не вернув гаджет.Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил 9 200 рублей.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Установлено, что фигурант сразу после хищения выбросил сим-карту, отключил телефон, а затем продал его, сказав, покупателю, что гаджет принадлежит ему. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.В ходе следствия был установлен гражданин, которому обвиняемый сбыл телефон. Похищенное было изъято и возвращено собственнику.Санкцией ч.2 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.