В ночь на 25 апреля 17-летний подросток пришел в гости к своему знакомому, живущему в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области. Подросток вошел внутрь, поскольку ..

В ночь на 25 апреля 17-летний подросток пришел в гости к своему знакомому, живущему в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области. Подросток вошел внутрь, поскольку дверь была незаперта. Хозяин спал. Молодой человек подошел к нему и выстрелил из сигнального пистолета, переделанного в боевой, передает сайт "". Пострадавшему удалось выжить, а стрелку уже предъявили обвинение.