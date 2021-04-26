Зарегистрировано 5 обращений местных жителей. По каждому проводится проверка.

В полиции рассматривают дело гибели собак в селе Богослово Суздальского района. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, зарегистрировано 5 обращений местных жителей. По каждому проводится проверка. Напомним, о бесчеловечной истории. Неизвестный отравил 9 собак, причем это были домашние питомцы. Он бросал колбасу через забор - по словам жителей. Собак, чьи хозяева вовремя заметили отравление, удалось спасти. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.