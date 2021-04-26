Мособлсуд приговорил к 25 годам лишения свободы за убийство директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой ее попутчика с сервиса BlaBlaCar Виталия Чикирева.

Мособлсуд приговорил к 25 годам лишения свободы за убийство директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой ее попутчика с сервиса BlaBlaCar Виталия Чикирева."Суд приговорил Чикирева к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев", - сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя женщина направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. Чикирев создал в сервисе BlaBlaCar два аккаунта с вымышленными именами и забронировал три пассажирских места в салоне машины потерпевшей. При встрече он представился одним из ее попутчиков - Саломатиным, два других места остались свободными. По пути по просьбе обвиняемого женщина остановила машину у края трассы М-2 "Крым" на территории Серпуховского района. Чикирев потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину.Похитив ценности и деньги, он скрылся. Но был задержан во Владимирской области.На допросе мужчина признался в убийстве и рассказал, что спрятал тело в лесополосе в Подмосковье, а машину перегнал в Ярославль и бросил на парковке.