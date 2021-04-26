Журналисты сравнили, насколько подорожали самые дешевые продукты в популярных российский супермаркетах.
Журналисты сравнили, насколько подорожали самые дешевые продукты в популярных российский супермаркетах.
В базовую потребительскую корзину, которую должен иметь возможность приобрести любой гражданин, даже получающий прожиточный минимум, входят такие продукты как хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.
Журналисты сравнили динамику цен на эти продукты в популярных в стране супермаркетах. Причем для сравнения брались самые дешевые марки – "Красная цена", "Просто", "На каждый день", в зависимости от того, о каком именно торговом предприятии идет речь. Стоимость одних и тех же продуктов заметно увеличилась.
Изменения цены потребительской корзины с 2020 по 2021 годы
Магазины
2020 год
2021 год
Пятерочка
971 рубль
1048 рублей
Ашан
1030 рублей
1045 рублей
Перекресток
919 рублей
1001 рубль
Как показали измерения, цена потребительской корзины подскочила даже в сравнении за один месяц, передает . Та же потребительская корзина сравнивалась по стоимости в марте и апреле.
Изменение цены потребительской корзины с марта по апрель 2021 года
Магазины
Март 2021 года
Апрель 2021 года
Пятерочка
1048 рублей
1071 рубль
Ашан
1001 рубль
1110 рублей
Перекресток
1045 рублей
1149 рублей
Журналисты отметили рост цен на самые разные товары. При этом речь идет о самых доступных их категориях.