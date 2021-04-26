Также изменится расписание одного поезда на Муромском направлении.

С 1 мая по выходным по маршруту «Владимир-Ковров-Владимир» начнут курсировать две новые электрички. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Электропоезд №6408 из Владимира будет отправляться в 09:15. В Ковров он прибудет прибывать в 10:30. В обратном направлении пойдет локомотив №6409, который из Коврова отправится в 13:30, а в областную столицу приедет к 14:40.С 30 апреля по 11 мая временно изменится расписание одного поезда на Муромском направлении. Состав №6060 «Вековка-Муром» будет отправляться с Вековки в 05:00, а в Муром прибывать к 6:33.