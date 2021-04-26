С 1 мая между Владимиром и Ковровом начнут курсировать две новые электрички. Поезд №6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30. Поезд
<a href="https://33live.ru/novosti/26-04-2021-s-maya-iz-vladimira-v-kovrov-zapustyat-dve-dopolnitelnye-elektrichki.html" target="_blank">С мая из Владимира в Ковров запустят две дополнительные электрички</a> - С 1 мая между Владимиром и Ковровом начнут курсировать две новые электрички. Поезд №6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30. Поезд
[url=https://33live.ru/novosti/26-04-2021-s-maya-iz-vladimira-v-kovrov-zapustyat-dve-dopolnitelnye-elektrichki.html]С мая из Владимира в Ковров запустят две дополнительные электрички[/url] - С 1 мая между Владимиром и Ковровом начнут курсировать две новые электрички. Поезд №6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30. Поезд