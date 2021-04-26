С 1 мая между Владимиром и Ковровом начнут курсировать две новые электрички. Поезд №6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30. Поезд

С 1 мая между Владимиром и Ковровом начнут курсировать две новые электрички. Поезд №6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30. Поезд №6409 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 13:30 и прибывать на конечную в 14:40.