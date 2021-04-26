За три месяца 2021 года сотрудниками ГИБДД составлены 1623 протокола за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке...

Сотрудники подразделений Госавтоинспекции г. Москвы на постоянной основе проводят работу по выявлению транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке и передвигающихся по дорогам общего пользования.Так, только за три месяца 2021 года сотрудниками ГИБДД составлены 1623 протокола за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года.Управление ГИБДД г. Москвы информирует о том, что подразделения Госавтоинспекции столицы продолжат наращивание контроля за передвижением данной категории транспортных средств и напоминает, что за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81