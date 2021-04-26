На следующий день мальчик, как обычно, явился в школу.

В 3-й школе города Юрьев-Польский семиклассник ударил директора образовательного учреждения.По информации «», на прошлой неделе подросток устроил драку со сверстником в коридоре на 1-м этаже, рядом с кабинетом директора. Руководитель сразу начала разнимать мальчишек. В этот момент ученик ударил и директора школы. После этого он сбежал из здания через окно.На следующий день семиклассник, как обычно, явился в школу. Позже состоялись педсоветы и в третьей школе и в управлении образования. На них присутствовали и родители учащегося. В школу ему теперь предстоит ходить отдельно от остальных.