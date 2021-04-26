Губернатор Костромской области Сергей Ситников на еженедельном совещании наградил руководителей ряда ведомств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Начальнику отдела по ..

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на еженедельном совещании наградил руководителей ряда ведомств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Начальнику отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Петру Ильяшенко за профессионализм, безупречную госслужбу и работу по организации противодействия коррупции вручена Почётная грамота.Начальник областной госжилинспекции Татьяна Шорохова также отмечена Почётной грамотой губернатора за эффективную работу в сфере ЖКХ.