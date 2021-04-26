В результате досмотра у 33-летней москвички обнаружены шесть свертков, общей массой около 157 граммов, с неизвестным веществом внутри...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москвы задержана подозреваемая в хранении наркотического средства – героина.Инспекторы ГИБДД на улице Грина остановили автомобиль для проверки документов. В процессе беседы с водителем транспортного средства полицейские обратили внимание на то, что пассажирка стала заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у 33-летней москвички обнаружены шесть свертков, общей массой около 157 граммов, с неизвестным веществом внутри.Исследование одного свертка, массой 51 грамм, показало, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Установлено, что наркотик предназначался для личного использования.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56