Потерпевшая заключила договоры на оказание юридических услуг и перевела денежные средства в размере более 1,2 миллиона рублей, однако работники фирмы свои обязательства не выполнили...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 65-летняя жительница столицы обратилась в одну из юридических фирм на Сретенском бульваре для оказания юридической помощи в уголовном преследовании лиц, ранее совершивших хищение ее денежных средств. Сотрудники фирмы убедили женщину, что помогут ей вернуть похищенные деньги и получить компенсацию в размере 4,5 миллионов рублей. Потерпевшая заключила договоры на оказание юридических услуг и перевела денежные средства в размере более 1,2 миллиона рублей, однако работники фирмы свои обязательства не выполнили.Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО установлены и задержаны двое подозреваемых – 30-летняя жительница Подмосковья и 32-летний житель столицы. Также в территориальный отдел полиции из офиса фирмы доставлено 10 граждан, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующих договоров.В ходе осмотра офиса компании обнаружена и изъята компьютерная техника, кассовый аппарат, документы и предметы, связанные с деятельностью фирмы.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению шести аналогичных эпизодов мошеннических действий. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60