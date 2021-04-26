На Измайловском бульваре между 18-летним потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар ножом...

В мае 1997 года на Измайловском бульваре между 18-летним потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар ножом. От полученных ранений молодой человек скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Байкальской улице задержали подозреваемого – 44-летнего гражданина. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.