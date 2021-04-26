Стартовали новые направления конкурса Лидера России.

Стартовали новые направления конкурса "Лидера России".Заявочная кампания конкурса "Лидеры России" продлена в связи с появлением новых треков. Так решил Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей". В прошлом году были запущены направления "Наука" и "Здравоохранение", а в этом – "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Международный" и "Студенты".Изменению регламента конкурса также поспособствовало недавнее решение президента России – сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Участники стали сообщать, что не смогут принять участие в дистанционном этапе из-за изменившихся планов.Чтобы принять участие в конкурсе "Лидеры России", необходимо оставить заявку на сайте до 17 мая 2021 года 23:59 (московское время). На дистанционный этап тестов попадут только те участники, которые запишут видеообращение и расскажут о своей цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни."Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировались более 140,5 тысячи человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин – 72%, от женщин – 28%", – поделился данными руководитель конкурса Алексей Комиссаров.Напомним, конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.