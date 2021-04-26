В магазина «Дикси» в Боголюбове, «Магнит» в селах Сновицы и Богослово нашли нарушения пожарной безопасности.

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в магазине «Дикси» в поселке Боголюбово, и магазинах «Магнит» в селах Сновицы и Богослово.Так, в супермаркетах не обеспечена ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале, на пути эвакуации размещались различные изделия, оборудование, предметы, складировались горючие вещества и материалы ближе 1 метра от электрощита и пусковой аппаратуры, служебные помещения для персонала и складские помещения не разделены противопожарной перегородкой, не обеспечен запор на двери эвакуационного выхода с возможностью свободного открывания ее изнутри без ключа, а также наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.По данным фактам в адрес руководителей внесены представления. В отношении виновных лиц вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях.