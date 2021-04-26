В 2021 году это пятое подряд поражение владимирских футболистов.

Владимирское «Торпедо» в Москве уступило команде «Локомотив-Казанка» со счётом 1:3.На поле «Сапсан Арене» состоялся 20 тур чемпионата ПФЛ в зоне Запад. В противостоянии сошлись 7-ая и 8-ая команды турнирной таблицы. Фарм-клуб московских железнодорожников открыл счёт ещё в первом тайме, а к перерыву, с пенальти, удвоил преимущество.Во втором тайме цифры на табло стали разгромными. Убежав в контратаку, противник забил третий гол.В свою очередь, владимирские футболисты отквитали лишь один из пропущенных мячей - отличился Макар Бакаров.В 2021 году это уже пятое поражение торпедовцев к ряду. По мнению главного тренера владимирцев, ребятам не хватает уверенности. Клуб никак не может выбраться из психологической ямы.Следующая встреча состоится 29 апреля в 18 часов на стадионе «Торпедо». В гости приедет ФК «Муром».