Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области. Его обвинили по трем статьям – вымогательство, нарушение тайны сообщений и

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области. Его обвинили по трем статьям – вымогательство, нарушение тайны сообщений и неприкосновенности частной жизни человека. По данным СК РФ по Владимирской области, в 2020 году молодой человек купил в интернете доступ к личной странице 17-летней девушки из Меленковского района. Ему выслали логин и пароль,