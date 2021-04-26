Жители Александровского района фиктивно поставили на учет граждан иностранных государств.

Участковыми уполномоченными ОМВД России по Александровскому району в результате проведенных оперативно – профилактических мероприятий выявлены факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что трое местных жителей предоставили в территориальный отдел по вопросам миграции восемь уведомлений о прибытии граждан иностранных государств, указав место их проживания в своих квартирах. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых изначально не было.ОМВД России по Александровскому району в отношении 36, 32 и 51-летнего местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации).Расследование уголовных дел продолжается.