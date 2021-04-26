Преступление случилось еще в 2015 году. Уроженец Саратовской области приехал на заработки в Ковровский район. Находясь в баре, он стал свидетелем конфликта между двумя местными жителями и его

Преступление случилось еще в 2015 году. Уроженец Саратовской области приехал на заработки в Ковровский район. Находясь в баре, он стал свидетелем конфликта между двумя местными жителями и его знакомым. 29-летний приезжий мужчина решил вступиться за приятеля: он достал из своего автомобиля биту и ударил одного из участников драки. В результате потерпевший получил травмы головы, включая