Местная жительница в соцсетях обратилась с призывом о восстановлении.

Жительница города Курлово Гусь-Хрустального района написала в , в котором призывала администрацию города восстановить памятник погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны. Как можно увидеть на фотографиях, он находится в жутком состоянии. Женщина всячески пытается привлечь внимание к проблеме и просит отремонтировать памятник раз и навсегда с использованием качественных материалов."Уважаемые курловчане! Уважаемые представители администрации г. Курлово! Обратите внимание в каком состоянии находится памятник фронтовикам ВОВ на городском кладбище. ПОЗОР!!! Если администрация не в состоянии привести в порядок памятник, может организоваться жителям и сделать это? Сколько можно ляпать и шпаклевать, потом все отваливается и т.д. и т.п. Сейчас много современных материалов, которыми можно и нужно отремонтировать постамент памятника. Администрация! Проснитесь! Не позорьтесь! Сделайте раз и навсегда! Немного для этого нужно - включите совесть!", - написала неравнодушная жительница города.