Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

В Коврове местного жителя обвиняют в присвоении денежных средств.В пресс-службе УМВД Владимирской области рассказали, что с мая по сентябрь 2020 года подозреваемый, будучи продавцом магазина электробытовых приборов, присваивал себе часть прибыли от реализованных товаров.После работы он забирал деньги из кассы, а в книгу учёта вносил ложные данные. Ущерб от действий злоумышленника составил 112 тысяч рублей. Обнаружив недостачу, владелец торговой точки написал заявление в полицию.В результате продавца уволили, он возместил материальный ущерб, а теперь ему грозит до пяти лет колонии.