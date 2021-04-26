В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Анатолий Салимоненко, передает . Тело мужчины обнаружили в его квартире в Москве. По предварительным данным, он ушел из жизни по естественным ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-04-2021-v-moskovskoj-kvartire-obnaruzhili-trup-aktera-salimonenko.html" target="_blank">В московской квартире обнаружили труп актера Салимоненко</a> - В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Анатолий Салимоненко, передает . Тело мужчины обнаружили в его квартире в Москве. По предварительным данным, он ушел из жизни по естественным ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-04-2021-v-moskovskoj-kvartire-obnaruzhili-trup-aktera-salimonenko.html]В московской квартире обнаружили труп актера Салимоненко[/url] - В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Анатолий Салимоненко, передает . Тело мужчины обнаружили в его квартире в Москве. По предварительным данным, он ушел из жизни по естественным ..