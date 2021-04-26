В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Анатолий Салимоненко, передает . Тело мужчины обнаружили в его квартире в Москве. По предварительным данным, он ушел из жизни по естественным ..

В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Анатолий Салимоненко, передает . Тело мужчины обнаружили в его квартире в Москве. По предварительным данным, он ушел из жизни по естественным причинам.